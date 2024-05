Cariocas e turistas já se concentram em frente ao palco do show de Madonna - Cleber Mendes / Agência O Dia

Publicado 04/05/2024 12:17 | Atualizado 04/05/2024 18:38

Rio - Acontece neste sábado (4) o megashow de encerramento da turnê "The Celebration" de Madonna, na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio. Para garantir um bom lugar e ter uma boa visão da apresentação, fãs da Rainha do Pop já estão no local para ficar próximo ao palco e enfrentam o forte calor do Rio.



Durante esta madrugada, o grande "muro" que tinha sido instalado em volta do palco e da área vip foi retirado e substituído por grades de proteção. De Norte ao Sul do Brasil, fãs saíram de seus estados para prestigiar a grande apresentação de Madonna.

Diversos fãs da cantora que já ocupam a areia da praia desde o início da manhã utilizam artifícios para conseguir se blindar do calor forte que faz no Rio neste sábado . Muitos deles estão utilizando sombrinhas para se proteger do sol e aproveitando a distribuição gratuita de água para se hidratar.





As irmãs Jaiana Martins, de 27 anos, e Jaine Martins, de 24, saíram de Jardim Alegre, no Paraná, e vieram ao Rio para assistir ao show. Elas contam que chegaram às 5h no Rio e estão desde às 7h na praia."Estou aqui desde às 7h. Em relação a algumas pessoas que estão mais atrás, consegui um lugar privilegiado sim, porém as câmeras de transmissão ao vivo estão bloqueando um pouco a visão", contou Jaine.Sua irmã, Jaiana, relatou que é sua primeira vez na cidade. "Cheguei às 5h no Rio e estou aqui na praia desde às 7h. Consegui chegar bem perto do palco. Eu vim somente para o show, é a primeira vez aqui, mas com certeza voltarei mais vezes", relatou Jaiana.Elas ainda contam que, além de usufruírem da distribuição gratuita de água, também estão comprando e utilizando outros artifícios para fugir do calor e se manterem hidratadas."Estamos tomando água que alguns vendedores ambulantes estão vendendo e a distribuição também ajuda muito. Para espantar o calor, guarda chuva, água e leque", assumiu Jaiana.Para ela, o show é a realização de um sonho: "Minha expectativa é realizar meu sonho, pois sou fã desde os 13 anos! Eu vim somente para o show", expôs."Eu quero curtir muito para valer o esforço de passar por esse calor, vim somente para o show", brincou Jaine.



A agente de logística, Mariana Lacerda, 42 anos, veio de Belo Horizonte, em Minas Gerais, acompanhada da namorada em uma excursão com mais de 50 pessoas e chegou na praia às 6h.



"Consegui ficar na grade da área comum, mas devido ao calor forte me abriguei em um bom lugar debaixo de uma árvore. Trouxe água em uma bolsa térmica, mas a organização nos serviu com muitos copos d'água. Minha expectativa é de que seja o maior show que já tenha visto dela, esse é o sexto da minha vida, vai ser com toda certeza histórico!", disse.

O artista visual Wanderson Petrova, 31, veio com a mãe e o namorado para o Rio prestigiar a mulher que, segundo ele, o fez ter coragem de ser quem é.



"O dia de hoje é histórico, até porque eu estou com a minha família e a gente vai ver ela [a Madonna] de pertinho. Não consigo descrever o que eu sinto, olhar para a mulher que me inspirou desde a minha infância, olhar para minha mãe e apontar para a mulher que me inspirou e dizer: 'olha foi ela que me fez enfrentar as relações homofóbicas na escola, as relações homofóbicas e transfóbicas da minha cidade, a proteger os meus amigos, a me autoafirmar para minha família, a viver minha verdade. Então, vai ser um dia muito emotivo. Eu, já estou com uma voz embargando de tanto chorar", contou em meio às lágrimas.



Wanderson é responsável por um mural que foi pintado em um hospital pediátrico no Malawi em homenagem à Madonna. Com a popularidade do feito, ele foi notado pela Rainha do Pop.



"Eu já fiz até um mural no Malawi para Madonna em 2017. A Madonna repostou mais de 27 vezes o meu trabalho nas redes sociais, já escreveu para mim, já me marcou e isso tem atravessado de uma forma muito absurda até hoje", desabafou.