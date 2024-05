Ruas ficaram alagadas após o rompimento de uma adutora na comunidade do Muquiço - Ana Fernanda Freire

Publicado 04/05/2024





Segundo informações do projeto social Saúde Bacana, que atua na região, nesta sexta-feira (3), os moradores que estavam com os registros da Defesa Civil foram cadastrados pela Prefeitura do Rio para receber auxílio. Rio - Dois dias após o rompimento de uma adutora na comunidade do Muquiço , em Guadalupe, na Zona Norte, a Águas do Rio segue trabalhando para reparar o vazamento. A enxurrada invadiu diversas casas e os moradores pedem ajuda para recuperar itens perdidos.Segundo informações do projeto social Saúde Bacana, que atua na região, nesta sexta-feira (3), os moradores que estavam com os registros da Defesa Civil foram cadastrados pela Prefeitura do Rio para receber auxílio.



Pontos de coleta de doações

Além disso, dois pontos de coleta foram montados para arrecadar produtos de limpeza, ⁠alimentos, ⁠móveis usados, roupas e água mineral.

Confira os endereços:



-Associação Ap Guadalupe

Rua Luís Coutinho Cavalcanti, 191



-Padaria Maria de Lurdes

Rua Francisco Portela, 99



O Projeto Social também disponibilizou um carro que está recolhendo donativos de quem não pode levar até o ponto de coleta. Para entrar em contato é necessário mandar mensagem para o número (21) 98681-4298.



A Águas do Rio informou que ainda não tem prazo para terminar a obra na comunidade. De acordo com a concessionária, “alguns imóveis da região estão situados em área não edificável, o que dificulta o acesso das equipes operacionais para execução do serviço”.



A empresa já havia informado que a Defesa Civil e a Prefeitura do Rio realizavam vistorias no local e apoio no levantamento dos danos e na assistência às famílias afetadas.



Procurada, a prefeitura não respondeu se o processo já foi concluído nem quantas famílias foram afetadas.