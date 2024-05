Show será neste domingo (5) na Praça da Apoteose, em comemoração aos 30 anos do grupo - Hudson Pontes / Prefeitura do Rio

Publicado 04/05/2024 10:15 | Atualizado 04/05/2024 10:52

Rio - Neste domingo (5) acontece o show "Belo e Soweto 30 anos" no Sambódromo, no Centro da cidade, e serão feitas interdições e alterações no trânsito no entorno da Praça da Apoteose.

A apresentação, inicialmente marcada para sábado (4), foi adiada por conta do show da cantora Madonna em Copacabana, na Zona Sul do Rio.

O grupo Soweto é um dos ícones do pagode dos anos 90. A turnê “Sow3t0” vai passar por 30 cidades do país. A banda tem como integrantes, além de Belo, Claudinho, Crisevertom e Dado Olliveira.

O Soweto tem em seu repertório pagodes românticos conhecidos em todo o Brasil como “Não Foi à Toa”, “Mundo de Oz”, “Búzios e Tarô”, “Tempo de aprender”, “Derê” e “Farol das estrelas”.

A CET-Rio vai implantar um esquema especial de trânsito em uma operação que vai contar com a participação de 42 operadores de trânsito, entre agentes da Guarda Municipal, da CET-Rio e apoiadores de tráfego, que trabalharão para manter a fluidez, coibir o estacionamento irregular, ordenar os cruzamentos, orientar pedestres e efetuar os bloqueios viários necessários.

Interdições de via

Dia 5 de maio, das 13h à 1h do dia subsequente:

– Avenida Salvador de Sá, no trecho compreendido entre a Rua Frei Caneca, sob o Viaduto Trinta e um de Março, e a Travessa Pedregais;

– Do entroncamento de acesso do Viaduto Trinta e Um de Março para a Avenida Salvador de Sá;

– Avenida Marquês de Sapucaí, entre a Rua Benedito Hipólito e a Rua Frei Caneca;

– Rua Benedito Hipólito, no trecho compreendido entre a Rua Carmo Neto e o Viaduto Trinta e Um de Março;

– Rua Frei Caneca, no trecho compreendido entre a Praça Jornalista José Eduardo de Macedo Soares e a Rua Paula Matos;

– Rua Haroldo de Andrade, em toda sua extensão;



Proibição de estacionamento

Dia 5 de maio, das 11h à 1h do dia subsequente:

– Rua Amoroso Lima, no trecho compreendido entre a Rua Afonso Cavalcante e a Avenida Presidente Vargas;

– Rua Carmo Neto, em toda sua extensão;

– Rua Heitor Carrilho, em toda sua extensão;

– Avenida Marquês de Sapucaí, no trecho compreendido entre a Avenida Presidente Vargas e a Rua Frei Caneca;

– Rua Frei Caneca, no trecho compreendido entre a Rua Heitor Carrilho e o Túnel Martim de Sá;

– Rua Benedito Hipólito, no trecho compreendido entre a Rua Carmo Neto e a alça de descida do Viaduto Trinta e Um de Março;

– Rua Comandante Maurity, em toda sua extensão;

– Rua Júlio do Carmo, trecho compreendido entre a Avenida Marquês de Sapucaí e a Rua Carmo Neto.

Será invertido o sentido viário na Rua Amoroso Lima, no trecho compreendido entre a Rua Afonso Cavalcanti e a Avenida Presidente Vargas, sentido da primeira para a segunda, no domingo, das 13h à 1h do dia subsequente.