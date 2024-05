Apartamento do 6º andar de um prédio na Rua Cândido Mendes, na Glória, pegou fogo - Reprodução / Google Street View

Apartamento do 6º andar de um prédio na Rua Cândido Mendes, na Glória, pegou fogoReprodução / Google Street View

Publicado 04/05/2024 08:28 | Atualizado 04/05/2024 08:29

Rio - Um incêndio atingiu um apartamento na Rua Cândido Mendes, na Glória, Zona Sul do Rio, na manhã deste sábado (4). De acordo com o Corpo de Bombeiros, não houve registro de vítimas.

Militares dos quartéis do Catete e Humaitá foram acionados às 5h17 para combater as chamas que atingiram o imóvel do 6º andar. A corporação informou que o fogo foi controlado duas horas depois.

De acordo com os Bombeiros, as causas do incêndio ainda são desconhecidos. Uma perícia realizada no apartamento poderá esclarecer o que ocasionou as chamas.

Segundo o Centro de Operações Rio, a via não precisou ser interditada e o trânsito apresenta boas condições.