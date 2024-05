Miss Brasil 2008, Natália Anderle - Reprodução/redes sociais

Miss Brasil 2008, Natália AnderleReprodução/redes sociais

Publicado 04/05/2024 13:25 | Atualizado 04/05/2024 14:03

A Miss Brasil 2008, Natália Anderle, de 37 anos, que estava desaparecida há três dias após os temporais que atingem o Rio Grande do Sul conseguiu entrar em contato com amigos neste sábado, 4, e informou que está a salvo junto de familiares.

A modelo, que está grávida de sete meses, é natural de Roca Sales e foi ao município na esperança de ganhar o filho na cidade, segundo a Defesa Civil.

Natália postou uma foto e uma mensagem nas redes sociais para tranquilizar seguidores e amigos. "Obrigada a todos os amigos preocupados, agora é hora de nos reunirmos em oração a todos os atingidos", escreveu. Ela ainda explicou que no local onde está não há energia elétrica ou sinal de celular.



fotogaleria

Natália foi a cidade natal para ter o bebê perto dos familiares. Por causa dos temporais, eles conseguiram deixar a propriedade rural da família e encontraram um lugar seguro, mas permaneceram muito tempo incomunicáveis, o que levou as autoridades a se preocuparem com a modelo.

A cidade de Roca Sales, no Vale do Taquari, interior do Rio Grande do Sul, é uma das que foram castigadas pelas fortes chuvas que atingem o estado na última semana. Na noite dessa sexta-feira, 3, o prefeito Amilton Fontana (MDB) disse que "em torno de 15 pessoas estavam soterradas" no município.

O gestor ainda afirma que "a cidade enfrenta sérias dificuldades de comunicação, acesso a serviços básicos e falta de equipamentos de socorro para atender as vítimas".



"Mais uma vez, o Município foi duramente impactado pela cheia do Rio Taquari, que destruiu casas, comércios e acessos. Será preciso recomeçar outra vez. Mas a prioridade é a busca por desaparecidos na área rural. Para isso, reforçamos a importância do apoio aéreo", disse.

Governo do Estado declara calamidade pública

As cidades gaúchas enfrentam os efeitos do forte temporal. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), declarou estado de calamidade pública. A medida foi publicada na noite de quarta-feira de feriado, 1º, em edição extraordinária do Diário Oficial. As localidades mais atingidas são as regiões Central, dos Vales, Serra e Metropolitana de Porto Alegre.

Segundo o novo balanço divulgado pela Defesa Civil neste sábado, 4, as fortes chuvas que atingem as cidades gaúchas já deixaram 57 mortos, 74 feridos e ao menos 67 pessoas desaparecidas.

Os dados ainda mostram que mais de 32 mil estão desalojadas e mais de 9 mil estão em abrigos públicos, com necessidade de itens como colchões, cobertores e roupa de cama e banho. Ao todo, pelo menos 300 cidades foram afetadas e mais de 400 mil pessoas sofrem com as inundações.

Nesta sexta-feria, 3, o governo federal enviou 100 integrantes da Força Nacional para o RS. A tropa federal ajudará nas operações de salvamento e resgate das pessoas atingidas pelas enchentes no estado.



Dos 100 enviados para a região, 60 deles são bombeiros para auxiliar na resposta ao desastre causado pelos temporais no estado. Também serão deslocados para o estado 25 caminhonetes, dois ônibus, um caminhão e três botes de resgate. São 36 policiais federais que estão envolvidos diretamente nos trabalhos.



A Polícia Rodoviária Federal (PRF) mobilizou 75 agentes para as operações de salvamento e resgate das pessoas atingidas pelas enchentes, além de sete especialistas em resgate.

Doações

Diante da situação de calamidade pública enfrentada no Estado, o governo gaúcho reativou o canal de doações para a conta "SOS Rio Grande do Sul" para receber doações via Pix que serão revertidas a donativos para as vítimas.

O Governo do Rio Grande do Sul e a Defesa Civil divulgaram duas maneiras de receber as doações:

- Centro Logístico da Defesa Civil Estadual

- Endereço: avenida Joaquim Porto Villanova, 101, bairro Jardim Carvalho, em Porto Alegre

- Telefone: (51) 3210 4255

Pix para a conta SOS Rio Grande do Sul

- Chave - CNPJ: 92.958.800/0001-38

- Banco do Estado do Rio Grande do Sul

Atenção: quando realizar a operação, é necessário confirmar que o nome da conta que aparece é "SOS Rio Grande do Sul" e que o banco é o Banrisul.

A gestão e fiscalização dos recursos ficarão a cargo de um Comitê Gestor, presidido pela Secretaria da Casa Civil e composto por representantes de órgãos do governo e entidades sociais. Os recursos serão integralmente revertidos para o apoio humanitário às vítimas das enchentes e para a reconstrução da infraestrutura das cidades.