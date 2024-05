Bombeiros transportaram as vítimas do acidente, atingidas por queimaduras - AFP

Bombeiros transportaram as vítimas do acidente, atingidas por queimadurasAFP

Publicado 04/05/2024 14:33 | Atualizado 04/05/2024 14:44

Uma forte explosão em um posto de gasolina deixou pelo menos dois mortos neste sábado, 4, na cidade de Porto Alegre, atingida por enchentes sem precedentes, confirmou um jornalista da AFP presente no momento da explosão.



O incidente ocorreu quando veículos que trabalhavam para resgatar vítimas do desastre climático reabasteciam no posto de gasolina inundado. O incêndio resultante da explosão gerou uma espessa nuvem de fumaça, visível de longe.

Os bombeiros transportaram as vítimas do acidente, atingidas por queimaduras. O posto de gasolina está localizado na avenida Cairu, no bairro Navegantes, em Porto Alegre.

Explosão em posto de gasolina de Porto Alegre deixa dois mortos.#ODia



Créditos: Reprodução/Redes sociais pic.twitter.com/YJ1zaFEiB8 — Jornal O Dia (@jornalodia) May 4, 2024





O transbordamento de cursos de água e os deslizamentos de terra mantêm inúmeras estradas interrompidas. Em Porto Alegre, o rápido aumento do nível do rio Guaíba nas últimas horas inundou o centro histórico.



Segundo a Prefeitura, seu nível era de 5,04 metros, acima do recorde de 4,76 metros registrado quando a cidade sofreu enchentes históricas em 1941. Muitas ruas estavam submersas e os moradores tentavam evacuar suas casas, informou a AFP.

Segundo o novo balanço divulgado pela Defesa Civil , temporais já deixaram 57 mortos, 74 feridos e ao menos 67 pessoas desaparecidas. O desastre ambiental também deixou cerca de 350 mil clientes sem luz , mais de 860 mil sem água e dezenas de rodovias bloqueadas.

Doações

Diante da situação de calamidade pública enfrentada no Estado, o governo gaúcho reativou o canal de doações para a conta "SOS Rio Grande do Sul" para receber doações via Pix que serão revertidas a donativos para as vítimas.

O Governo do Rio Grande do Sul e a Defesa Civil divulgaram duas maneiras de receber as doações:

- Centro Logístico da Defesa Civil Estadual

- Endereço: avenida Joaquim Porto Villanova, 101, bairro Jardim Carvalho, em Porto Alegre

- Telefone: (51) 3210 4255

Pix para a conta SOS Rio Grande do Sul

- Chave - CNPJ: 92.958.800/0001-38

- Banco do Estado do Rio Grande do Sul

Atenção: quando realizar a operação, é necessário confirmar que o nome da conta que aparece é "SOS Rio Grande do Sul" e que o banco é o Banrisul.

A gestão e fiscalização dos recursos ficarão a cargo de um Comitê Gestor, presidido pela Secretaria da Casa Civil e composto por representantes de órgãos do governo e entidades sociais. Os recursos serão integralmente revertidos para o apoio humanitário às vítimas das enchentes e para a reconstrução da infraestrutura das cidades.