O Rio Grande do Sul enfrenta seu pior desastre climático, com 57 mortos e 67 desaparecidosReprodução/vídeo

Publicado 04/05/2024 13:48 | Atualizado 04/05/2024 13:57

O prefeito de São Leopoldo (RS), Ary Vanazzi (PT), publicou nas redes sociais o registro do momento em que um dique de proteção contra cheias extravasa em uma casa de bombas da cidade, na Grande Porto Alegre. A área está no Vale do Rio dos Sinos, que enfrentou cheia após os temporais desta semana. Na capital gaúcha, o Rio Guaíba teve alta recorde de nível, o que fez alagar ruas do centro.



Segundo Vanazzi, que chamou a situação de "crítica" às autoridades locais já recomendaram a evacuação da área onde fica o dique de proteção. Após o centro de eventos lotar, os desabrigados e desalojados estão sendo encaminhados para o ginásio da Unisinos.