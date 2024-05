Confira imagens de Ayrton Senna, tricampeão de Fórmula 1

Neste dia 1 de maio de 2024, completam-se 30 anos da morte de um dos maiores ídolos do Brasil, Ayrton Senna da Silva. O piloto, tricampeão de Fórmula 1, foi vítima fatal aos 34 anos de um grave acidente na sexta volta do GP de San Marino, na pista de Ímola, em 1994.

Com sua problemática Williams, Senna liderava a corrida que acabara de ser reiniciada, após forte batida na largada, inclusive com uma roda voando para a arquibancada e ferindo vários torcedores. O brasileiro estava à frente de Michael Schumacher, com sua veloz Benetton, e tentava abrir vantagem na liderança.

Entretanto, ao sair da reta, a coluna de direção da Williams quebrou e o piloto não conseguiu fazer a curva Tamburello, nem frear, batendo a mais de 220 km/h no muro.

Após investigação, constatou-se que a barra de direção havia sido serrada e o ângulo modificado pela equipe para dar mais conforto a Senna (ele vinha reclamando que suas mãos batiam na parede do carro quando virava o volante). Mas a solda, justamente onde quebrou, foi feita com metais de tamanhos de diferentes.

Além do impacto da batida e da desaceleração, que acabou fraturando o crânio do piloto, uma roda se soltou e a barra de suspensão acertou o capacete, entrando pela viseira e perfurando a cabeça. Senna foi atendido na pista já com forte hemorragia e levado de helicóptero ao Hospital Maggiore, a cerca de 50 km do autódromo. Entretanto, já chegou em condição irreversível.



Os médicos atestaram a morte cerebral, que foi instantânea logo após a batida, e, posteriormente, seu coração parou de funcionar no hospital.

