Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky - AFP

Publicado 04/05/2024 11:23

A Rússia emitiu um mandado de busca contra o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, sem tornar pública a razão, de acordo com um anúncio neste sábado (4) no site do Ministério do Interior.

O dirigente é procurado "ao abrigo de um artigo do código penal", diz o breve texto, que não fornece mais detalhes sobre a natureza destas acusações.

Desde fevereiro de 2022, a Rússia promove uma ofensiva contra a Ucrânia, que apresenta como um combate contra um poder "nazista". Zelensky é um alvo específico das autoridades russas.

A lista de pessoas procuradas pela Rússia é muito extensa e inclui personalidades russas ou estrangeiras, especialmente ucranianos.

Em fevereiro, o nome da primeira-ministra da Estônia, Kaja Kallas, foi acrescentado juntamente com os de outros funcionários dos países bálticos. Para justificar esta decisão, o Kremlin invocou a visão oposta da história que a Rússia e esses Estados têm.