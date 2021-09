Deborah Secco - Reprodução

Deborah SeccoReprodução

Publicado 28/09/2021 15:01

Rio - Deborah Secco, de 41 anos de idade, usou o Instagram, na manhã desta terça-feira, para mostrar que o bronzeado está em dia. A atriz, que atualmente grava uma nova série em Goiânia para o catálogo do Globoplay, posou com um biquíni laranja e exibiu o corpão.

Em um dos registros, Deborah desejou "bom dia" aos seguidores com uma careta engraçada. A atriz, que é mamãe da pequena Maria Flor, de 5 anos, fruto do relacionamento com Hugo Moura, também posou ao lado dos parceiros de gravação Maurício Destri e Samuel de Assis.