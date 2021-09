Andressa Urach - Reprodução

Publicado 28/09/2021 16:33

Rio - Andressa Urach usou suas redes sociais para desabafar sobre sua decepção com igrejas evangélicas nesta terça-feira (28). A modelo, que se separou do marido recentemente , agradeceu aos seguidores que oram por ela mas disse não gostar mais das instituições religiosas como a Igreja Universal do Reino de Deus, que frequentou durante seis anos.