Luan Santana retomará agenda de shows presenciais em dezembro deste ano

Publicado 28/09/2021 16:04

Rio - Luan Santana surpreendeu os fãs, nesta terça-feira (28), ao anunciar seu primeiro show presencial desde o início da pandemia do coronavírus. Segundo o cantor, a primeira apresentação da nova turnê acontecerá no dia 11 de dezembro, na Jeunesse Arena, localizada no Rio de Janeiro.

“Depois de um ano e seis meses sem fazer shows, eu não consigo explicar a emoção que eu tô sentindo nesse momento. O comeback é real e no dia 11 de dezembro, na Jeunesse Arena (Rio de Janeiro), temos um encontro marcado! Vai ser muito especial”, declarou o artista em publicação no Instagram.

“Esperei ao máximo para agendar este retorno, pois o momento pedia (e ainda pede) muita cautela. Vamos seguir todos os protocolos recomendados pelas autoridades locais e sanitárias e fazer tudo que estiver ao meu alcance para que seja um reencontro épico. Um novo show, uma nova turnê, um novo recomeço… Eu, vocês e as nossas vozes, quem vem fazer parte disso comigo? Em breve a gente libera todas as informações”, finalizou o cantor.

Os fãs de Luan não esconderam a felicidade e a expectativa para os novos shows. "Demorou um pouco, mas tudo vai se ajeitando e realmente… Estaremos juntos", comentou um internauta. "Luan, eu não tava pronta", brincou outra seguidora. "Vai ser histórico", declarou mais uma admiradora.

