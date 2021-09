Tadeu Schmidt diz que perdeu 10 kg e alerta seguidores para reeducação alimentar - Reprodução/Instagram

Publicado 28/09/2021 16:54

Rio - Tadeu Schmidt, apresentador do "Fantástico" e cotado para assumir o “BBB 22”, fez uma postagem em seu perfil oficial no Instagram, nesta terça-feira (28), para comemorar a perda de 10 kg em três meses de dieta.

Segundo Tadeu, ele engordou na pandemia e passou por uma reeducação alimentar após um puxão de orelha. "Eu tava esperando alguém comentar espontaneamente… Mas, para o caso de ninguém comentar, já tirei essa foto no Fantástico pra poder perguntar: Vocês não repararam? Emagreci 10 quilos!!! Voltei a malhar, caprichei nas caminhadas fortes no golfe, dei adeus ao elevador, mas sobretudo comecei a comer melhor. Levei uma bronca do meu gastro, há uns 3 meses. A maneira como eu estava me alimentando não estava saudável! Era GULA! Reflexo da pandemia", iniciou Tadeu em clima de descontração.

O apresentador seguiu falando da mudança em sua rotina e prometeu até uma foto sem camisa em tom de brincadeira. "Todo mundo sabe a importância para a saúde de se alimentar bem. Todo mundo sabe a importância da redução da circunferência abdominal para a saúde. Portanto, estou feliz com esse resultado!!! Amanhã, foto sem camisa!!! Mentira!!!", completou.

No entanto, os seguidores iniciaram uma campanha para que o rei dos "cavalinhos" do Fantástico poste a foto. "Foto sem camisa??? Já estou aguardando (com todo respeito, é claro)", escreveu uma seguidora. "Foto sem camisa vai bater 10 milhões", analisou outra.

