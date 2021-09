Em dia de sol, Carol Portaluppi mergulha no mar e joga altinha na praia com amigos

Rio - Carol Portaluppi, de 27 anos, esteve na Praia de Ipanema, na Zona Sul do Rio, nesta terça-feira. A filha de Renato Gaúcho jogou altinha com os amigos e desfilou seu corpão pelas areias do local. No Instagram, Carol postou alguns vídeos e contou que ganhou a partida. "Isso aqui é quando a pessoa perde na altinha e traz minha água. Meu pato, meu outro pato... vários patos", brincou a filha de Renato Gaúcho, que ainda fez os amigos montarem a barraca para ela.

