Depois de treinar futevôlei, Larissa Manoela dá mergulho no mar

Rio - Depois de mostrar toda sua habilidade com a bola na aula de futevôlei , Larissa Manoela aproveitou para dar um mergulho no mar da Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, na manhã desta quarta-feira. A atriz escolheu um biquíni rosa e desfilou suas curvas pelo local, atraindo olhares. Em breve, Larissa Manoela poderá ser vista como protagonista da novela "Além da Ilusão", que vai substituir "Nos Tempos do Imperador", na TV Globo.