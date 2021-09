Ana Carolina e namorada escondem o rosto ao sair de clínica

Rio - A cantora Ana Carolina e sua namorada, Chiara Chivello, estiveram em uma clínica em um shopping na Zona Sul do Rio, na noite desta terça-feira. As duas não queriam ser fotografadas e esconderam o rosto ao deixar o local. No início do mês, quando completou 46 anos, Ana Carolina ganhou uma declaração de amor da namorada. "Desejo amor na quantidade do sal de todos os oceanos de todos os planetas (pegando fogo rsrs) e lindas canções na quantidade de h2o de todas as gotas de todas as chuvas da historia. Não só para hoje, que é o seu dia, mas para sempre. Ana Carolina tanti auguri tesoro! Viva, viva, viva o seu dia”, escreveu Chiara.



