Simaria marca presença na Paris Fashion WeekDivulgação

Publicado 30/09/2021 17:58

Rio - Depois de brilhar com seu look no desfile desta quarta-feira da Balmain, Simaria segue marcando presença na semana de moda no Paris Fashion Week! Nesta quinta, a cantora prestigia o desfile da francesa Isabel Marant, com um look escolhido pelo time da estilista.

“Estou muito feliz por estar aqui. São dias intensos de muita preparação, ansiedade, felicidade e muita gratidão”, revela Simaria. Essa é a segunda vez da artista em uma semana de moda, já que ano passado marcou presença no Nova York Fashion Week.