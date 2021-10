Marcos Mion passeia com a mulher pelas ruas de São Paulo

Rio - O apresentador Marcos Mion, de 42 anos, aproveitou uma folguinha na tarde de quinta-feira para passear com a mulher, Suzana Gullo, de 45. Os dois foram vistos passeando de mãos dadas pelas ruas de São Paulo. Simpático, ao perceber que estava sendo fotografado, Mion parou para posar para as fotos. Atualmente, Mion está feliz da vida com sua contratação pela Rede Globo. Ele fica no comando do "Caldeirão" até dezembro.

Relatar erro