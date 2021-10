Globoplay divulga primeiro trailer de 'Verdades Secretas 2' - Divulgação/Globoplay

Publicado 30/09/2021 18:10

Rio - Após muita especulação, a Rede Globo definiu que "Verdades Secretas 2" estreará direto no Globoplay em outubro deste ano. Em nota divulgada, nesta quinta-feira (30), a emissora informa que os primeiros 20 capítulos da trama de Walcyr Carrasco serão disponibilizados com exclusividade para os assinantes da plataforma de streaming em data a ser anunciada.

Na segunda temporada da novela, Angel/Arlete (Camila Queiroz) precisa voltar a praticar o book rosa para sustentar o filho após a morte misteriosa de Guilherme (Gabriel Leone). Além disso, a protagonista ainda terá que lidar com sua ex-meia-irmã Giovanna (Agatha Moreira), que contrata Cristiano (Romulo Estrela) para investigar o assassinato de Alex (Rodrigo Lombardi). O investigador particular ainda se envolverá romanticamente com as duas modelos durante a trama que terá 50 episódios no total.

Na última quinta-feira, o Globoplay divulgou o primeiro trailer de "Verdades Secretas 2" , adiantando que a novela chegará com mais cenas quentes, enquanto aborda o mundo luxuoso da moda. A trama ainda apresentará novos personagens interpretados por atores como Gabriel Braga Nunes e Bruno Montaleone.

