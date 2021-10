Lucas Penteado nega acusações de cárcere privado - Reprodução

Lucas Penteado nega acusações de cárcere privado

Publicado 02/10/2021 15:56 | Atualizado 02/10/2021 16:11

Rio - O ex-BBB Lucas Penteado fez um pedido aos seguidores na tarde deste sábado: parar com os ataques à sua noiva, a maquiadora Julia Franhani. A jovem vem recebendo mensagens negativas na web após o ator fazer uma live na madrugada desta sexta-feira para flagrar uma suposta traição dela com um segurança.

"Salve, família bonita. Quando as coisas aliviarem, irei me posicionar... Até lá peço encarecidamente a todxs vocês que me acompanham e apoiam meu trabalho que parem os ataques contra ela e a família dela. E parem de criar fakes e se passarem pela Julia. Ela nem na rede social está entrando. Então, por favor, calma e espera que logo iremos nos pronunciar", escreveu o ator e ex-BBB no Instagram Stories.

Julia também usou as redes sociais para falar que não houve traição e pedir o fim dos ataques. A jovem ainda que em breve falará sobre o assunto. “Para quem realmente se preocupa está tudo resolvido. Já estou em minha casa, em São Paulo, e está tudo bem. O Lucas também está bem e em casa. No momento não tenho condições de falar sobre o assunto e também não vejo necessidade (...) E para deixar bem claro: não houve traição, viu?! Juízes de internet”, disse ela.

O escândalo envolvendo o casal começou quando Lucas fez uma transmissão ao vivo expondo a suposta traição da noiva com o segurança do prédio. "E a senhora? Como vai fazer agora? Fui lá no Altas Horas, dei entrevista, falei que te amava" disse o artista na sequência ao discutir com Julia.