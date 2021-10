Bruna Marquezine se hospeda em hotel de luxo em Paris - Reprodução/Instagram

Publicado 03/10/2021 13:41 | Atualizado 03/10/2021 14:07

Rio - Bruna Marquezine está na França para conferir tudo o que acontece na Semana de Moda de Paris. Na cidade luz, a atriz está hospedada em um hotel com diárias de até R$ 25 mil. Neste domingo, ela compartilhou fotos tomando café no local.

"As manhãs parisienses são as melhores", legendou a atriz, em inglês, em publicação com uma série de fotos que mostra o banquete oferecido pelo hotel Le Meurice

No site do hotel cinco estrelas, a diária mais cara, da "Suíte Prestígio", inclui café da manhã, vista panorâmica e spa. Já as mais baratas podem custar em torno de R$ 5 mil, dependendo da conversão do euro, moeda usada no país.