Caike Luna - Reprodução

Caike LunaReprodução

Publicado 04/10/2021 08:53

Rio - O corpo do humorista Caike Luna chegou a Maringá, na região Norte do Paraná, na noite deste domingo. Caike ficou nacionalmente conhecido por interpretar o personagem Cleitom no programa "Zorra Total", da TV Globo. Segundo a funerária, o velório começou na madrugada desta segunda-feira, por volta das 2h, na sala 2 do Cemitério Parque.

fotogaleria

Caike Luna morreu aos 42 anos, vítima de um câncer. Ele estava internado em um hospital de Curitiba, onde tratava o Linfoma não Hodgkin. O corpo de Caike chegou a Maringá, no Paraná, por volta das 20h30 de domingo. Ainda de acordo com a funerária, após o velório, o corpo será cremado.

Trajetória

Caike Luna começou a carreira de ator em Curitiba, onde morou por 13 anos. Ele participou de 45 peças de teatro e comerciais enquanto morou por lá. Em 2007, o artista se mudou para o Rio de Janeiro e começou a fazer trabalhos para a TV.

Além do Cleitom, de "Zorra Total", Caike também atuou na novela Rock Story, da TV Globo. Atualmente, ele fazia parte do elenco de programas do Multishow como "Xilindró", "Baby Rose" e "Treme Treme".