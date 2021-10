Andressa Urach ao lado do marido, Thiago Lopes, do filho mais velho, Arthur, e da nora, Brenda - Reprodução/Instagram

Andressa Urach ao lado do marido, Thiago Lopes, do filho mais velho, Arthur, e da nora, BrendaReprodução/Instagram

Publicado 03/10/2021 17:55 | Atualizado 03/10/2021 18:01

Rio - Depois de comunicar que reatou o casamento com Thiago Lopes, Andressa Urach fez uma nova reflexão em seu Instagram neste domingo. Ao lado do marido, do filho mais velho, Arthur Urach, e da nora, Brenda, ela falou sobre "a vida ser feita de escolhas".

fotogaleria

"Passado é lugar de referência e não de permanência! A vida é feita de escolhas, erramos, acertamos, mas o importante é continuar vivendo da melhor maneira possível e com as pessoas que amamos! Brigamos? Sim. Qual família não briga? Qual casamento não passa por crises? Mas o amor sempre vence através do perdão", começou Urach.

"Obrigada, amor, por lutar por nossa família. Thiago Lopes, te amo. Com meu filho lindo, Arthur, e a Brenda, minha nora amada", finalizou a ex-vice Miss Bumbum, que está grávida de seu segundo filho, primeiro de Thiago.