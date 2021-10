Roberto Carlos - Caio Girardi/Divulgação/JC

Roberto CarlosCaio Girardi/Divulgação/JC

Publicado 03/10/2021 18:59 | Atualizado 03/10/2021 19:07

Rio - Esse cara é ele! Roberto Carlos recebeu a terceira dose da vacina contra a covid-19 no Rio de Janeiro e compartilhou o vídeo do momento especial em suas redes sociais neste fim de semana. "Todo mundo tem que vacinar. 3ª dose", postou ele, que completou com a hashtag "vacina sim".

No vídeo, é possível ver o cantor sentado no banco do motorista de seu carro azul recebendo a vacina. Ele, claro, foi tietado pelas profissionais de saúde que estavam no local. Nos comentários, os fãs gostaram de saber a notícia.

"Que bom Robert, que fique imunizado da covid e das tristezas. Te desejo felicidade. Te amo", escreveu uma fã. "Muita saúde ao Rei Roberto Carlos", escreveu outra. "Maravilhoso", postou outra.