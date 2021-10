Luiz Fernando Guimarães, o marido e os filhos​ - reprodução do instagram

Luiz Fernando Guimarães, o marido e os filhos​

Publicado 04/10/2021 18:52

Rio - Marido do ator Luiz Fernando Guimarães, o empresário Adriano Medeiros usou o Instagram para falar sobre a adoção dos filhos, Dante de 10 anos, e Olívia, de 8, que são naturais do Amazonas. As crianças, que são irmãs de sangue, foram morar com o casal no ano passado.

"Era uma vez dois sozinhos. Que encontraram dois sozinhos. Que viraram quatro juntos para sempre. 'Os Medeiros Guimarães'", escreveu o empresário na legenda.

Em entrevista ao canal "Dê Eficiência", dos professores e psicopedagogos Luciana Pacheco e Luciano Nascimento, Adriano falou sobre o processo de adoção. "Tem uma coisa importante, além de tudo, acima de tudo: foi uma adoção homoafetiva. Nós somos dois pais, então tinha também todo esse (pausa), não é dificuldade, mas é mais delicado, com crianças grandes, porque hoje essas crianças têm uma voz muito forte, então a juíza quer escutar se elas aceitam. Para a gente, não foi difícil, mas a juíza teve que escutar se aquelas crianças gostariam de ser adotadas por dois pais", contou, ressaltando que os filhos precisam estar preparados para a sociedade."