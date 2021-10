Com look confortável, Luisa Sonza embarca em aeroporto do Rio

Rio - Luisa Sonza, de 23 anos, embarcou no Aeroporto Santos Dumont, no Rio, no comecinho da noite desta segunda-feira. A cantora escolheu um modelito bem confortável para viajar: calça de moletom e uma blusa bem larga. Ela também mostrou seu estilo com uma bandana na cabeça.

Luisa estava acompanhada por uma prima, que estava usando um casaco de moletom preto estampado com a foto e o nome da cantora. Simpática, Luisa parou para conversar e tirar fotos com os fãs.

Recentemente, a cantora afirmou no Twitter que pretende parar de beber. "Aproveitando que está todo mundo aqui e não vou poder voltar atrás depois... Quero anunciar que vou parar de beber a partir de hoje, começando agora", escreveu.

Relatar erro