Publicado 05/10/2021 14:05

Rio - Thaila Ayala usou suas redes sociais, nesta terça-feira (5), para celebrar dois anos desde que selou a união com Renato Góes. A atriz publicou alguns cliques da festa de casamento e compartilhou uma bela declaração para o amado. Aos 35 anos, a artista está grávida de seis meses do primeiro filho com o ator.

"Uma casa, uma produtora, um filme, um cachorro e um filho! Se alguém me dissesse que era possível amar e ser amada dessa forma, eu duvidaria. Aliás, eu ainda duvido, né? Ainda não entendo muito desse amor tão generoso, desse amor tão puro, íntimo, parceiro, desse amor tão gigante que, às vezes fica maior que a gente. Amor que constrói. Até então eu só conhecia o que destrói", escreveu na legenda da publicação.

Thaila encerrou a postagem agradecendo ao companheiro, com quem assumiu um relacionamento em 2017. "Obrigada por me ensinar tanto, você me conhece tanto que, às vezes, me irrita, obrigada por me fazer ser tão melhor, pelo seu colo, seu amparo, sua leveza, sua cumplicidade, seu amor. Eu amo ser sua! Você é meu melhor lugar no mundo", finalizou.

