Thales Bretas e Paulo Gustavo - Reprodução Internet

Thales Bretas e Paulo GustavoReprodução Internet

Publicado 05/10/2021 10:37

São Paulo - Thales Bretas lamentou os cinco meses da morte de Paulo Gustavo, vítima de complicações da Covid-19. Na noite dessa segunda-feira, o médico publicou uma foto com o marido no Instagram e falou sobre a tristeza que sente de não ter mais o ator do seu lado.

fotogaleria

"Cinco meses de uma ruptura prematura e eterna. Hoje não tem textão ou inspiração. Tem só saudade e tristeza", escreveu Thales Bretas na legenda da publicação. Nos comentários, famosos que eram amigos do casal manifestaram solidariedade ao viúvo do humorista.

"Muito amor, saudade", escreveu Sabrina Sato. "Força, meu amor", desejou Ticiane Pinheiro. "Amor, conta comigo", declarou Regina Casé. Giovanna Lancellotti, Felipe Bronze, Marcos veras, Angélica, Fernanda Gentil e mais famosos também apoiaram Thales Bretas.

Paulo Gustavo morreu no dia 4 de maio de 2021. O ator estava internado desde o começo de março e precisou se intubado. Ele estava com 42 anos de idade e deixou o marido Thales Bretas e os filhos gêmeos, Romeo e Gael.