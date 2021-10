Gil do Vigor estreia quadro no 'Mais Você' - Reprodução/Globo

Publicado 05/10/2021 13:23

Rio - O Brasil está emocionado com essa notícia! Gil do Vigor entrou na lista das 100 Pessoas Mais Influentes de Descendência Africana de 2021. O ex-BBB, nomeado na categoria Mídia e Cultura, contou a novidade em seu Twitter na madrugada nesta terça-feira (5) e celebrou com internautas.



"Genteeeee, estou muito emocionado. Ganhei um prêmio internacional super respeitado! Fui nomeado um dos 100 afrodescendentes mais influentes do mundo abaixo de 40 anos pelo MIPAD (Most Influential People of African Descent). Que honra!", escreveu o economista. Confira:

Genteeeee, estou muito emocionado. Ganhei um prêmio internacional super respeitado! Fui nomeado um dos 100 afrodescendentes mais influentes do mundo abaixo de 40 anos pelo MIPAD (Most Influential People of African Descent). Que honra! — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor)October 5, 2021

O MIPAD faz parte da Década de Pessoas de Descendência Africana proclamada pela Organização das Nações Unidas (ONU).

O pernambucano também postou a novidade em seu Instagram com direito a textão: "Meu Deus, que honra! Estou muito emocionado e profundamente agradecido! Fui nomeado um dos 100 afrodescendentes mais influentes do mundo abaixo de 40 anos pelo Mipad (Most Influential People of African Descent). Ter esse tipo de reconhecimento pela Mipad significa muito pra mim e pro meu povo. É um passo enorme para nossa representação, pois é o prêmio de maior reconhecimento da ONU ao povo preto. Eu não tenho nem palavras para expressar como eu me sinto nesse momento. Eu tô muito feliz, muito grato, muito tudo! Meu coração está transbordando!! Espero humildemente fazer valer a pena todo esse reconhecimento incrível. Esse prêmio é nosso!", declarou Gil.

Outros brasileiros na lista

Pensou que só o rei do Tchaki Tchaki estava na lista? Confira outros brasileiros que participam da premiação internacional:

Taís Araújo e Lázaro Ramos, na categoria TV e Filmes

Margareth Menezes, em Música

Luciana Barreto, em Mídia

Erika Hilton, vereadora e Presidenta da Comissão de Direitos Humanos da Câmara de SP, em Política

Christiane Silva Pinto, criadora do Comitê de Igualdade Racial do Google Brasil, em Negócios e Empreendedorismo,

Claudia Alves, em Mídia e Cultura

Vivine Ferreira, em Ativismo

Edu Lyra, o fundador do Instituto Gerando Falcões, em Ativismo