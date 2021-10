Atriz deixou o país para viver com a família nos Estados Unidos - Reprodução

Publicado 05/10/2021 14:48

Rio - Tania Khalil contou em entrevista para a Revista Quem, o motivo que a fez se mudar para os Estados Unidos junto com o marido, Jair Oliveira e as filhas. A família vive desde 2017 em solo estadunidense.

"Foi uma escolha vir para os Estados Unidos e nos propor a viver novas coisas. Um convite que o Jair me fazia desde o dia em que eu o conheci, quando tinha 23 anos. Eu não via esse espaço e, de repente, vi minha filha Isabella com 10 anos, eu com 40 e pensei que só tinha trabalhado em uma ponte aérea incessante ou no teatro viajando", revelou.

A atriz contou ainda que precisava priorizar sua vida pessoal. "Me propus a viver coisas novas, porque via que a minha essência de canceriana, emotiva que sou eu, precisaria ocupar esse palco da minha vida pessoal, porque isso estava me fazendo falta. A gente nunca faz uma escolha sem deixar um outro aspecto. Toda escolha há uma concessão e a minha concessão foi muito maravilhosa, deixar a minha família, deixar uma carreira, deixar o projeto dos Grandes Pequeninos no auge."

"A gente estava fazendo turnê no Brasil inteiro com teatros lotados, um programa no Discovery Kids. Foi uma escolha pessoal. Esse medo de impactar a carreira de atriz existe todo dia que estou aqui, porque eu perco ou deixo de ter grandes oportunidades no Brasil, mas meu objetivo é me reinventar", finalizou.