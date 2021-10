Regina Casé e Paulo Gustavo - Reprodução/Instagram

05/10/2021

Rio - Em viagem pela Europa, Regina Casé não deixou passar a data em que se completaram cinco meses desde a morte de Paulo Gustavo, vítima da covid-19. Na última segunda-feira (4), a apresentadora compartilhou um clique tirado na Igreja de São Francisco, em Portugal, e falou sobre seus sentimentos ao visitar o local no dia do padroeiro dos animais.

“Dia do nosso querido São Francisco! Chegamos de Madri na cidade do Porto em Portugal e vim direto pra esse tesouro que é a Igreja de São Francisco daqui… Que coisa mais linda!”, iniciou a atriz. “Rezei muito pedindo para que sempre 'onde haja tristeza eu leve alegria'! Hoje mais do que nunca com nosso amado Paulo Gustavo no coração! 5 meses sem ele e ainda não acredito”, lamentou.

Casé encerrou a legenda da publicação com um recado especial para a mãe de Paulo Gustavo, Déa Lúcia, e sua irmã, Juliana Amaral: “Pedi muito a ele que traga serenidade e conforto pro coração de vocês, meus amores”, finalizou.

