Neymar e Bruna Biancardi são vistos juntos - Reprodução

Publicado 05/10/2021 15:59

Rio - Parece que o relacionamento entre Neymar e Bruna Biancardi vai bem. Mesmo após polêmicas de uma suposta traição por parte do jogador com a influencer Jade Picon, os dois continuam interagindo através do Instagram. Após ainfluencer publicar uma foto de lingerie, o craque comentou com um emoji de fogo e outro com uma carinha de apaixonado. Em seguida, ela respondeu o craque com corações.

Nos comentários da foto, alguns internautas pediram para o craque assumir o namoro com a modelo. "Namora logo com ela, homem" e "Colabora, por favor, menino Ney", foram algumas das mensagens.

Suposta traição

Jade Picon teria ficado com o craque da Seleção Brasileira no início do mês passado, em uma festa da irmã de Neymar, logo após terminar o namoro com João Guilherme, filho de Leonardo. Depois, o boato ganhou força quando a influenciadora foi curtir o jogo do PSG para prestigiar Neymar no fim do mês.