Sasha Meneghel e João Figueiredo em Paris - Reprodução/Instagram

Sasha Meneghel e João Figueiredo em ParisReprodução/Instagram

Publicado 05/10/2021 16:44

Rio - Em entrevista à 'Vogue', Sasha Meneghel, de 23 anos, confessou que ela e o marido, cantor gospel João Figueiredo, de 22, querem aumentar a família. "Temos muita vontade de sermos pais jovens. Mas tem um tempo certo para tudo", afirmou a filha de Xuxa.

fotogaleria

À publicação, ela ainda falou sobre sua história de amor. Ela casou com João em maio, em Angra dos Reis, na Costa Verde. “É uma delícia dormir e acordar ao lado do meu melhor amigo”, conta a estilista e modelo, que deu detalhes do casamento. "Entrei com o meu pai e minha mãe no altar; minha mãe estava com nosso cachorrinho no colo".