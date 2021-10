Anitta - reprodução do instagram

Publicado 05/10/2021 16:12 | Atualizado 05/10/2021 16:20

Rio - Anitta deixou os internautas babando por sua beleza ao publicar uma série de fotos no Instagram, nesta terça-feira, renovando o bronzeado em sua mansão nos Estados Unidos. De topless e uma calcinha fio dental, a Poderosa exibiu o corpão em forma ao posar ao lado de Plínio, seu cachorro, à beira da piscina.

Can you see me? (Você consegue me ver?)”, escreveu a cantora na legenda.

Nos comentários, famosos elogiaram Anitta. "Plena, amor", publicou Nicole Balhs. "Aff, amiga. Que gata", disse Lexa. "Que foto linda", destacou Pabllo Vittar.