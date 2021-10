Raiana Gomes e Nego do Borel - reprodução do instagram

Raiana Gomes e Nego do Borelreprodução do instagram

Publicado 05/10/2021 17:38

Rio - Raiana Gomes usou seu Instagram Stories, nesta terça-feira, para falar sobre o estado de saúde de seu irmão, Nego do Borel. Segundo ela, o cantor passará por um tratamento psicológico: "Meu irmão está realmente doente. Depressão não é brincadeira. Tenham empatia, se coloquem no lugar do próximo!", escreveu a jovem.

fotogaleria

Ela disse ainda que "quase morreu" com o desaparecimento dele, mas tranquilizou os fãs. "Agora, iremos procurar um tratamento psicológico para ele porque, do jeito que está, não vai continuar".

Relembre o caso

A mãe do cantor, Roseli Viana, registrou um boletim de ocorrência, na última segunda-feira (4), na 42ª DP (Recreio), alegando que o seu filho estaria desaparecido. Nego foi localizado por policiais da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) na manhã desta terça-feira, em um motel.