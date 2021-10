Deolane agora é vizinha da cantora - Reprodução/Instagram

Publicado 05/10/2021 19:37

Rio - Deolane Bezerra, a viúva de MC Kevin, agora mora no mesmo condomínio da cantora Simone, da dupla com Simaria. Nas redes sociais, a sertaneja aparece com Deolane se divertindo, depois de encontrar a advogada no residencial.

“Estou chegando aqui na minha casa e vejo uma mulher perdida na porta do condomínio”, contou Simone. “Disse: “entra aqui, mulher! tá perdida”. Falei “já vi essa moça”. A gente já tinha se falado no WhatsApp. Minha vizinha, Brasil”, disse a cantora.

Em resposta, Deolane disse: “Pensa numa vizinha boa. Vamos ser expulsas”, brincou.