Tata Werneck e a pequena Clara MariaReprodução/Instagram

Publicado 05/10/2021 18:14 | Atualizado 05/10/2021 18:17

Rio - Tatá Werneck mostrou sua flha, Clara Maria, com o ator Rafa Vitti após queda das redes sociais nesta terça-feira (5).

Em seu perfil do Instagram, a humorista compartilhou registros da pequena pintando no quintal de casa. "Ontem quando caiu a internet Clara Maria deusa Carneiro aprendeu a pintar, fez curso de paisagismo, abraçou 32 crianças , descobriu uma esfinge do século III, e deu porrada em todo mundo que tá até agora fazendo poesia e piada desse caos que foi ontem não poder mandar meus nudes e publis", brincou.

Nos comentários, os fãs se derreteram pela herdeira do casal. "Linda demais", comentou uma seguidora. "Clarita deusa", disse outra. "Perfeita", completou uma internauta.

