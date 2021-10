Gabi Martins e João Gomes - Divulgação

Gabi Martins e João GomesDivulgação

Publicado 05/10/2021 21:18

Rio - Gabi Martins lança a música 'Joga o Laço' com participação de João Gomes, nesta quinta-feira, dia 07. Essa faixa faz parte do novo EP da cantora: 'Chama no Piseiro'. A música marca a estreia do pernambucano no ritmo do sertanejo. "Amo esta democracia musical. O sertanejo tem isso de juntar os ritmos e mostrar o quanto o nosso país é rico também musicalmente. Cantar com o João, o rei do Piseiro, é uma honra”, afirma a cantora.

A loira ainda conta como optou por dividir a letra desta canção com João. “Pensei nos artistas da atualidade que pudessem dividir cena comigo, em um trabalho tão importante. João é o nome masculino que mais me chama atenção, mesmo gostando de todos os outros, mas acho que, para esta primeira edição, tinha de ser ele”.

O cantor, então, disse que foi muito especial gravar com Gabi. “Adoro essa mistura de ritmos que o nosso país nos proporciona. O piseiro é a nova atualização do forró, com ritmo dançante, veio pra ficar e encantar. Gravar com a Gabi é muito especial”.