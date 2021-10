Viviane Araújo mostra as curvas em foto de biquíni no Instagram - Reprodução Internet

Viviane Araújo mostra as curvas em foto de biquíni no InstagramReprodução Internet

Publicado 06/10/2021 09:11 | Atualizado 06/10/2021 10:54

Rio - Viviane Araújo postou uma foto em que aparece mostrando as curvas de biquíni branco, no Instagram, na noite desta terça-feira. A rainha de bateria do Salgueiro recebeu muitos elogios, mas uma fã também resolveu dar uma opinião indesejada. "Você é linda. Cuidado para não se masculinizar", disse a internauta.

Os fãs de Vivi não gostaram muito do conselho. "Cuida da sua vida", disse uma pessoa. "Ela só deu uma dica", rebateu outra seguidora. Ainda assim, choveram elogios para Vivi nos comentários. "Ela é a melhor e maior", disse um admirador. "Que beleza de mulher", disse outra pessoa.