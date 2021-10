Virgínia Fonseca é chamada de ’antipática’ por fãs - Reprodução Internet

Publicado 06/10/2021 08:13 | Atualizado 06/10/2021 08:17

Rio - A influenciadora digital Virgínia Fonseca está curtindo uns dias de férias em Madri, na Espanha, com a família. Ela foi abordada por algumas fãs na rua e acabou decepcionando as meninas, que a chamaram de "antipática".

No vídeo, uma menina chamada Shawany aparece conversando com o marido de Virgínia Fonseca, Zé Felipe. Em seguida, Shawany vai ao encontro de Virgínia e começa a filmá-la e elogiá-la. "A maravilhosa desfilando aqui em Madri. Olha só o tanto que é linda. Oi, Virginia! Tudo bom?", pergunta. Virgínia, de início, parecia não escutar a fã, mas depois se vira e a cumprimenta.

Pouco tempo depois, Shawany apareceu nos Stories com algumas amigas e disse que elas também conheceram Zé Felipe e Virgínia. "As meninas já conheceram a Virginia, dançaram com o Zé Felipe", disse. "Não vale a pena", comentou outra pessoa. "Antipática demais", disse uma terceira menina. Apesar de tudo, elas continuaram seguindo Virgínia e Zé Felipe e até postaram um vídeo dançando com o cantor sertanejo.

O vídeo começou a repercutir nas redes sociais e Shawany resolveu falar mais sobre o assunto. "Compensou por ter conhecido o Zé Felipe, um amor de pessoa. A mãe da Virgínia também. Mas a Virgínia, realmente, não era o que eu esperava. Eu esperava uma pessoa como ela é nos Stories, fui com aquela expectativa e até exaltei ela no vídeo. E não sei. Acho que ela fingiu que não estava escutando. Pedi uma foto e ela foi super seca o tempo todo", lamentou.