Britney Spears anuncia que está escrevendo livroReprodução/Instagram

Publicado 08/10/2021 18:45

Rio - Uma semana depois de vencer a batalha judicial pelo fim da tutela de seu pai, Britney Spears surpreendeu os fãs ao anunciar, nesta sexta-feira (8), que está escrevendo um livro. Em seu Instagram, a cantora de 39 anos animou seus seguidores ao revelar um pouco da história que tem desenvolvido, mas não entrou em detalhes sobre a data em que o romance será lançado.

"Estou escrevendo um livro sobre uma garota⁣ que foi assassinada, mas seu fantasma fica preso no limbo por causa do trauma e da dor e ela não sabe como passar para o mundo que ela conhecia! Depois de ficar presa no limbo por três anos, ela é um fantasma que se alimenta de seu reflexo no espelho para a existência. Ela não tem ninguém em quem confiar, mas algo acontece e ela descobre como cruzar para o mundo onde está sua família", adiantou a princesa do pop na legenda da publicação.

"Saindo do limbo, ela tem uma decisão a tomar, cumprimentar as mesmas pessoas que a assassinaram ou criar uma vida totalmente nova. Ela não precisa mais de seu espelho, ela encontrou um portal citando certas orações constantemente que lhe dão a percepção e o dom de não ter mais medo e sair do limbo. Mas o que vou deixar para a imaginação é o que ela faz quando atravessa, além de aprender a escrever o nome dela novamente", encerrou a cantora.

Na semana passada, o pai de Britney Spears, Jamie, foi oficialmente suspenso da tutela da cantora, após 13 anos no controle da vida pessoal e das finanças da artista. A briga judicial entre pai e filha ganhou repecurssão internacional com o movimento "#FreeBritney", que lutava pela liberdade da performer. Em audiência recente, a loira chegou a descrever a manobra judicial como "abusiva, idiota e constrangedora".