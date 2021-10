Sammy Lee - Reprodução

Publicado 08/10/2021 17:13

Rio - Sammy Lee está oficialmente solteira. A agora ex-esposa de Pyong Lee comentou que os últimos meses foram pesados para o psicológico, mas a influenciadora está em uma nova fase da vida após se separar do hipnólogo e ex-Ilha Record.

"Os últimos meses de fato me pegaram de jeito! Estou me recuperando, mentalmente e fisicamente, e acho que ajuda especializada é fundamental neste processo", disse para a Vogue Brasil.

Sammy e Pyong colocaram um fim ao casamento após o hipnólogo aparecer em um teaser do reality show na cama com Antonela Avellaneda. Quando o reality terminou, o casal decidiu ir para um retiro espiritual, mas não houve reconciliação.

"Nenhuma separação é fácil, mas estou sim oficialmente solteira. É um ajuste de rotina, hábitos e um processo interno bastante intenso. Quando se tem um filho envolvido, tudo complica ainda mais", explicou. Sammy pretende manter o sobrenome do marido mesmo após o divórcio.

Sammy contou que não tem problemas em ter a vida exposta após polêmicas envolvendo o pai do filho dela, Jake, de 2 anos. "Fiz meu papel de esposa e apoiei meu ex-marido em suas decisões. Não me arrependo ou me envergonho quanto a isso. O meu caráter e meus princípios jamais seriam ofendidos por atitudes de terceiros", disse.