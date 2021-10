Juju Salimeni abre o jogo sobre o último casamento - Reprodução

Juju Salimeni abre o jogo sobre o último casamento Reprodução

Publicado 08/10/2021 16:17 | Atualizado 08/10/2021 17:16

Rio - Juju Salimeni foi questionada nesta sexta-feira (08), sobre seu antigo relacionamento com Felipe Franco. Através da caixinha de perguntas do Instagram, a modelo desabafou sobre o assunto.

fotogaleria

Um seguidor perguntou se Juju Salimeni ficaria tanto tempo com o modelo, se tivesse a cabeça que tem hoje. A resposta foi direta. "Com certeza não".

A modelo explicou o motivo. "Não adianta dar murro em ponta de faca ou lutar quando o relacionamento já se tornou tóxico para ambos", afirmou. Em outra ocasião, Juju Salimeni revelou que teve depressão depois do fim do relacionamento.

"Muitas vezes a separação é a melhor escolha em nome da saúde mental do casal. Soltar dói menos do que forçar para segurar, mas infelizmente esse conhecimento a gente só adquire com maturidade", disse na época.