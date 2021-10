Rico Melquíades e Matheus Pasquarelli protagonizaram a primeira grande briga do De Férias com o Ex Celebs 2 - Reprodução/MTV

Publicado 08/10/2021 15:50

Rio - Enquanto Rico Melquíades protagoniza diversas tretas em "A Fazenda 13" , o ex-participante do '"De Férias com o Ex" Matheus Pasquarelli relembrou a briga que teve com o humorista no início da segunda temporada da edição que contou com celebridades em seu elenco principal. O influenciador falou sobre a discussão que teve após se envolver com o ex-namorado do alagoano.

"O Rico é uma pessoa muito divertida, muito legal. Mas a gente tem que assumir que... Ele mesmo assume, 'eu sou biscoiteiro, eu tenho um propósito. Meu propósito era entrar para outro reality, consegui'", contou em bate-papo no podcast "PodDarPrado". "No próprio programa ele falou: 'Você tem que biscoitar na internet, você tem que fazer isso pra sair em página'", continuou.

"Eu sempre fui criador de conteúdo, eu estava em outro espaço e ele é essa pessoa. Se ele precisar te esculachar pra aparecer em algo que vai ser importante pra ele, ele vai fazer. (...) Eu não concordo com isso, porque eu não sou assim, mas esse é o pensamento dele. Que é errado, eu não concordo, eu não gosto", afirmou o melhor amigo da ex-BBB Camilla de Lucas.

Pasquarelli esclareceu que já conhecia o alagoano antes do reality show da MTV, mas destaca: "A implicância começou lá no programa, que ele já me 'atirou' para começar a criar as brigas. (...) Naquele momento, eu fiquei muito put*". Durante a discussão, Matheus chegou a acusar Rico de racismo após o humorista rasgar sua durag, acessório utilizado principalmente por pessoas negras. No podcast, o influenciador falou sobre a importância história do objeto.

"A durag tem toda uma história, porque ela era - ainda é - usada para penteados afro, em tranças. Só depois é que foi para o mundo da moda, a Rihanna foi a primeira mulher a usar uma Durag na capa da Vogue. Então aquilo, para mim, doeu muito, historicamente, de representação. E por ser algo que eu amo", relatou.

Em seguida, Pasquarelli abriu o jogo sobre o fim da briga e defendeu o ex-colega de confinamento: "Ele não sabia, ele não tinha a informação. Então, naquele momento, eu externei tudo o que eu estava sentindo, eu xinguei, mas ele não sabia. Porque, eu entendo, nós conversamos, se ele soubesse, ele jamais faria isso. E o mais legal disso é que, por mais que seja chato, a gente aprende. É o que eu sempre falo, a informação tá aí, ao mesmo tempo essa rede de apoio que a gente faz. Por mais que seja algo muito delicado, a gente acaba aprendendo algo com isso. Então foi muito importante para as pessoas aprenderem", opinou.