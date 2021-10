Polêmica começou após Lucas Penteado acusar Julia Franhani de traição - Reprodução

Publicado 08/10/2021 15:27

Rio - Lucas Penteado, de 24 anos, resolveu abrir seu coração sobre o desentendimento público que vem tendo com sua ex-noiva, Julia Franhani. Em um vídeo com quase 10 minutos de duração, o ator pediu desculpas por expor a moça nas redes sociais e falou sobre a importância de ter cautela no uso deste tipo de ferramenta, pois "as consequências podem ser extremas".

fotogaleria "Acho que uma nota não seria o bastante para um assunto tão delicado quanto esse. A internet tem se tornado importante na vida das pessoas, mas, ao mesmo tempo, ela é perigosa. Uma mensagem, um vídeo, um comentário expondo, ofendendo ou julgando alguém pode tirar uma vida. Eu não fazia ideia disso até poucos dias atrás. Uma simples informação falsa pode se espalhar e, a partir da disseminação dessa informação, uma pessoa pode passar perigo, pode ser perseguida por outras pessoas", disse Lucas Penteado, referindo-se à recente tentativa de suicídio de sua ex-noiva.

Em seguida, o rapaz falou sobre a live que fez expondo Julia. Sobre isso, ele pediu desculpas a ex-noiva, à família dela e aos ataques que ambas receberam por conta da exposição. "Há poucos dias atrás eu fiz uma live expondo a intimidade com a minha ex-noiva. Após isso, ela foi ameaçada, rechaçada na internet. Eu não fazia ideia [dessa força] até acontecer comigo. É muito egoísta, né, quando a gente percebe isso quando nos afeta. Mas é a verdade. Eu só soube o que é ser atacado quando atacaram minha família, quando me atacaram nas redes, me atacaram nas ruas. Eu vim aqui não para falar sobre veracidade dos fatos, pois se eu fizesse isso, eu estaria novamente expondo [Julia]", comentou.

"Vim aqui para falar sobre essas informações que surgem e que a gente dissemina com tanta garra e nem sempre são verdadeiras. Muitas pessoas foram injustiçadas nas redes e depois a gente descobriu que não era isso mesmo. Depois, não adianta o pedido de desculpas. Uma informação falsa consegue se disseminar com uma rapidez muito grande. 'Ah, e como vou saber a verdade sobre os fatos, Lucas'. É analisar tudo, todos os lados, aguardar posicionamento sobre eles e só a partir disso formar um direcionamento. Eu estou aqui conversando com vocês sobre isso, pois eu não sabia da potência da internet de hoje, e não sabia do perigo que podia causar a alguém", analisou.

"Eu acho que não é necessário falar sobre os ataques neste momento, acho que agora é necessário eu reconhecer que expondo a intimidade de outra pessoa eu cometi um erro. Nada dá o direito de a gente expor alguém, julgar, ofender ou rechaçar alguém a partir de uma opinião unilateral. Dito isso, peço que cessem os ataques à minha ex-noiva, não vou falar sobre a veracidade dos fatos para não expor a menina novamente e porque isso é um assunto íntimo, eu não deveria ter feito aquela live, prezem por suas atitudes, pois isso pode causar extremas consequências, não só a vocês mesmos, mas ademais pessoas", pontuou o ator.

Por fim, Lucas Penteado agradeceu o apoio que tem recebido nos últimos dias. "Queria agradecer a todas as pessoas que estão apoiando e ajudando minha família neste momento de dificuldade porque a corrente do bem é a única coisa que consegue combater essa violência virtual que aumenta dia após dia. Cuidado com as suas redes, elas podem tirar uma vida".