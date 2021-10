Juliette e Bolsonaro - Reprodução

Publicado 08/10/2021 15:00 | Atualizado 08/10/2021 17:17

Rio - Juliette Freire usou suas redes sociais, na última quinta-feira (7), para se posicionar contra a decisão do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) de vetar um artigo que permitiria a distribuição gratuita de absorventes para a população de baixa renda . Através do Twitter, a campeã do "BBB21" criticou a medida e pediu que o veto seja barrado.