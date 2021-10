Rico Melquiades questiona comportamento de Nego do Borel em ’A Fazenda 13’ - Reprodução

Publicado 08/10/2021 07:42

Rio - A equipe do humorista Rico Melquiades afirmou no Twitter que, após a confusão da madrugada desta sexta-feira, a produção da Record está analisando as imagens para apurar uma suposta agressão de Dynho Alves contra Rico.

"Após os acontecimentos desta madrugada, a produção está analisando as imagens das discussões para checar a veracidade do descumprimento da regra primordial do fogo no feno: a proibição de se praticar qualquer conduta que coloque em risco, propositalmente, a integridade física dos peões", diz a postagem.

Nesta madrugada, após escutar provocações por conta da eliminação de Erika Schneider, Rico Melquiades jogou o pó de café da casa fora. Dynho Alves ficou irado, gritou em sua orelha e, de acordo com Rico, colocou o pé para o humorista cair.

Victor Pecoraro, para se vingar de Rico após ele ter jogado o café fora, derramou uma garrafa de iogurte na cabeça do peão.