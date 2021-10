Victor Pecoraro dá um banho de iogurte em Rico - Reprodução

Victor Pecoraro dá um banho de iogurte em RicoReprodução

Publicado 08/10/2021 07:29 | Atualizado 08/10/2021 07:34

Rio - O clima pegou fogo depois da terceira roça de "A Fazenda", que aconteceu na noite desta quinta-feira e contou com a eliminação da ex-bailarina do Faustão Erika Schneider. O influenciador Rico Melquiades perdeu o controle após provocações dos outros peões sobre a saída de Erika e foi até a despensa com o objetivo de jogar o café fora. "Ah, tome muito café porque o que está aqui [na despensa] vou jogar fora", disparou o peão.

"Por mim, não é meu dinheiro", rebateu Tati Quebra Barraco. "Rico, não", disse Dayane Mello. "Fica à vontade, amor. Joga a despensa toda", continuou Tati. Erasmo Viana e Bil cercaram Rico, tiraram o café da mão dele e pediram para ele ter calma. Dynho Alves ficou mais irritado que os amigos e começou a berrar: "Joga fora, seu vacilão do caralh*. "Eu jogo", respondeu Rico, que conseguiu recuperar o pote de café e saiu correndo para jogar fora. "Rico, volta, caralh*. Você não muda", disse Lary Bottino.

Rico voltou e disse para Dynho que jogou o café fora. "Você é um vacilão. Vamos ver se você tem um peito lá fora", disse Dynho. "Bate em mim, bate em mim", disse Rico. Os peões ficaram assustados com o tamanho da ira de Dynho e tentaram afastá-lo. "Aqui dentro você não tem peito. Você é homem igual a todo mundo. Lá fora eu pego você. Lá fora eu te pego, seu pau no c*", disparou o marido de Mirella. "Produção, ele botou o pé pra eu cair", disse Rico, batendo na porta do closet para chamar a produção.

Victor Pecoraro, então, decidiu se vingar de Rico e deu um verdadeiro banho de iogurte nele. "Ae, c* de burro", gritou MC Gui ao ver o que aconteceu. "Pronto, Victor. Isso aí", aprovou Tati Quebra Barraco. Revoltado, Rico pegou uma garrafa que estava na mesa e jogou o líquido em cima de Victor. O ator ainda jogou a garrafa de iogurte na direção de Rico. No final, os dois entraram em uma guerra de Ketchup e mostarda e foram separados por outros peões.

A treta aqui vai longe!



Assine o @sigaplayplus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AFazenda com 9 sinais exclusivos: https://t.co/UpWImxSIbX pic.twitter.com/w31kePp4UM — PlayPlus (@SigaPlayPlus) October 8, 2021

o Instagram em peso pedindo a expulsão do dynho, vivi por esse momento — nati(@natituitta) October 8, 2021

Batatinha frita 1,2,3!!!

Jogar o café fora foi egoísta, sem noção e desnecessário. Mas NÃO FOI AGRESSÃO FÍSICA.

Agora, DYNHO E VICTOR precisam ser expulsos pra ontem!! Não tem nem o que defender. #expulsao #foradynho #foravictor pic.twitter.com/Vy0gTWUSXu — Mel Tyler (@mel_tyler) October 8, 2021