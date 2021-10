Bruno Miranda é conhecido por interpretar o personagem Borat no programa 'Amor e Sexo' - Reprodução/Instagram

Publicado 08/10/2021 17:59

Rio - Bruno Miranda, mais conhecido como o Borat do extinto "Amor e Sexo", atualizou os seguidores sobre seu estado de saúde quase um ano após ter sido baleado durante uma briga de trânsito . O assistente de palco compartilhou uma foto em que revela a cicatriz deixada pelas cirurgias que passou após ser atingido por um tiro no abdômen.

"114kg e um corpo que nunca tive. É legal? Não! Nenhum pouco! E de postar? Poderia muito bem falar que sim. E me sair de forte, mas não é. Ainda mais para uma pessoa vaidosa como eu", desabafou o ator ao relatar as mudanças em seu corpo após os procedimentos cirúrgicos. "Acho que crescemos todos os dias com tudo e e hoje está sendo mais um dia", continuou na legenda da publicação.

"E você que achou que ia abrir o seu feed e ver mais um dia FACETRUQUE onde nada é de verdade e nós que somos de verdade e não sabemos mexer nesses apps ficamos tristes", completou o modelo, bem-humorado.

Em 25 de novembro do ano passado, Bruno Miranda foi atingido por um tiro disparado por um policial , na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Conhecido por interpretar o personagem Borat no programa "Amor e Sexo", da TV Globo, o ator usou suas redes sociais para esclarecer que não estava envolvido na discussão que terminou com ele sendo baleado.

"Eu malho na Avenida das Américas, parei na rua de trás. Quando desci do carro, vi o acidente na esquina, um carro bateu em outro e capotou. Saí correndo para ajudar, tirei o rapaz do carro. Fui ligar para o bombeiro. Um outro carro parou e foi ajudar. Enquanto estava ligando, o outro, que foi ajudar, e o que sofreu acidente, começaram a discutir, o outro cara puxou a arma, deu o tiro e acertou em mim", relatou.