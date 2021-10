Deolane Bezerra fala sobre o hate na internet - Reprodução

Publicado 08/10/2021 19:21

Rio - Em entrevista recente para a revista Quem, Deolane Bezerra, viúva do MC Kevin, abriu o coração sobre as críticas que recebe na internet e falou o que pensa sobre quem não gosta dela.

"Respondo mesmo. Não sei lidar com silêncio. Mas aprendi que prego que se destaca leva martelada. Então, se incomodo é porque faço sucesso. É sinal que estou sendo vista. E hater, para mim, é sinônimo de pessoas desocupadíssimas, que não têm nada para fazer na vida e vivem destilando ódio na internet escondida. A maioria nem mostra a face. Não me preocupo com isso não”, afirmou.

A advogada contou porque seguiu na profissão mesmo faturando alto trabalhando com as redes sociais. “No exato momento, faturo mais como influenciadora. Como advogada também faturava bem, mas dependia do cliente. O faturamento na web realmente é algo que me acrescentou muito. Não vou ser hipócrita em dizer que não."

"Por amor, nunca escolheria outra profissão. Amo o Direito. Amo defender as pessoas. Mas, por questão de tempo, acho que vai chegar um momento em que eu vou ter que escolher entre as duas, sim. Espero que não seja agora", concluiu Deolane.